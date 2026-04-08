Daraufhin kam es zu einer Verkettung vieler glücklicher Umstände.<BR \/><BR \/>„Ich war ganz fertig“, sagt der ältere Herr, als er das Fehlen seiner Schultertasche bemerkte. Also sei er mit seinem Rollator zurück in das St. Josef. „Als ich mir im Aufenthaltsraum die Windjacke angezogen habe, muss ich meine Tasche irgendwo abgelegt haben und habe dann vergessen, sie mitzunehmen“, erzählt der Senior. In seinen Hosentaschen hatte er nur mehr die Hausschlüssel und das Handy.<BR \/><BR \/>Weil die vermisste Umhängetasche trotz aufwendiger Suche nirgendwo im Haus zu finden war, kontaktierte die Direktion des St. Josef die Sicherheitsbehörden, um den Vorfall zu melden. Um das Ganze zu beschleunigen, brachte Sozialstadtrat Stefan Frötscher, der ebenfalls vom Vorfall in Kenntnis gesetzt worden war, den 83-Jährigen im Auto zur Stadtpolizei, um den Diebstahl anzuzeigen. Zudem ließ man die Bankomatkarte sperren.<BR \/><BR \/>Unverzüglich begann man im Kur- und Pflegeheim St. Josef die Videoaufnahmen der hauseigenen Kameras zu sichten. „Und noch während wir dabei waren, die Anzeige aufzugeben, gab es bereits erste Hinweise, wer die Tasche mitgenommen haben könnte“, lässt Stadtrat Frötscher den vergangenen Donnerstag Revue passieren.<BR \/><BR \/>Offenbar ist es dank tatkräftiger Hilfe der Mitarbeiter des St. Josef der Meraner Stadtpolizei noch am selben Tag gelungen, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren und ihm einen Besuch abzustatten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Abends wurde dort die Tasche samt Inhalt gefunden“, sagt Sozialstadtrat <b>Stefan Frötscher<\/b> (Bild) voller Freude.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Am Karfreitag gab es dann für den 83-jährigen Meraner ein verfrühtes Ostergeschenk, nachdem die Staatsanwaltschaft in der Angelegenheit grünes Licht gegeben hatte. Die Stadtpolizei brachte dem Mann die entwendete und sichergestellte Umhängetasche zurück. „Ich habe am Freitagnachmittag alles wieder zurückbekommen, alle Papiere waren drinnen“, erzählt der Meraner. Die 50 Euro Bargeld waren ebenso noch da wie das gesamte Münzgeld.