„Harry Potter“-Star Felton bricht bei Golfspiel in den USA zusammen

Der britische Schauspieler Tom Felton, aus den „Harry Potter“-Filmen als Draco Malfoy bekannt, brach bei einem Promi-Golfturnier in den USA zusammen.Der 34-Jährige sei nach einem „medizinischen Zwischenfall“ am gestrigen Donnerstag (Ortszeit) zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, teilten die Veranstalter Medienberichten zufolge mit. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.Felton, der tags zuvor seinen 34. Geburtstag gefeiert hatte, hatte aufseiten eines Europa-Teams an einem Promi-Turnier im Rahmen des berühmten Ryder-Cups im Bundesstaat Wisconsin teilgenommen.Er sei zu Boden gegangen, als die Teilnehmer nach dem Spiel für die Fotografen posierten. Der Schauspieler sei aber bei Bewusstsein gewesen und habe – begleitet vom Applaus des Publikums – eigenen Fußes zu einem Golfwagen gehen können, mit dem er dann vom Platz gefahren worden sei.

apa