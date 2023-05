Harry und Meghan Opfer von Verfolgungsjagd

Paar übernachtete bei Freunden

Auch Meghans Mutter Doria Ragland (66) saß demnach mit im Wagen. Eine andere Quelle für den Vorfall gab es zunächst nicht. Der New Yorker Polizei lagen zunächst keine Erkenntnisse über den Vorfall vor.Nach Informationen aus dem Umfeld des Paares sollen sich allerdings Szenen abgespielt haben wie in einem Actionfilm, die hätten „tödlich“ enden können. Sechs Fahrzeuge mit verdunkelten Scheiben rasten demnach rücksichtslos um den Konvoi der Prominenten herum. Autos bretterten über den Gehsteig und schossen über rote Ampeln, fuhren rückwärts in einer Einbahnstraße und blockierten einen fahrenden Wagen.Die Fahrer hätten am Steuer fotografiert und telefoniert. Obwohl mehrfach von uniformierten Polizeibeamten konfrontiert, seien sie davongerast, um die Verfolgung fortzusetzen. Es gebe Aufnahmen von Sicherheitsleuten, die das Geschehen dokumentierten. Pläne, entsprechende Filmaufnahmen öffentlich zu machen, gebe es unmittelbar jedoch nicht, sagte eine Sprecherin des Paares auf Anfrage.„Gestern Abend wurden der Herzog und die Herzogin von Sussex sowie Frau Ragland durch eine Gruppe äußerst aggressiver Paparazzi in eine beinahe katastrophale Verfolgungsjagd verwickelt“, hatte es zuvor in einer Mitteilung geheißen. „Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die mehr als zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Beamten der New Yorker Polizei.“ Wie zu erfahren war, übernachtete das Paar bei Freunden und wollte die Paparazzi nicht zu deren Adresse führen.