„Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre,“ heißt es laut CNN in einer Mitteilung der Familie Reiner. <BR \/><BR \/>Man habe Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte ein Sprecher der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im wohlhabenden Stadtteil Brentwood. <BR \/><BR \/>Rettungskräfte wurden gegen 15.30 Uhr Ortszeit zu dem Wohnhaus in Brentwood gerufen, wo ein 78-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau vor Ort für tot erklärt wurden. Die Behörden haben keine Todesursache bekannt gegeben, und laut offiziellen Angaben wird der Fall vom Gerichtsmediziner des Bezirks Los Angeles untersucht. NBC hatte zuvor berichtet, eine Raub- und Mordkommission der Polizei habe die Ermittlungen übernommen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72711090_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Laut People wird der 32-jährige Sohn des Paares, Nick Reiner, von der Polizei im Zusammenhang mit den Todesfällen befragt. Die Strafverfolgungsbehörden haben noch keine Verdächtigen bestätigt, und es wurden noch keine Festnahmen vorgenommen. Die Polizei von Los Angeles teilte mit, dass sich die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium befinden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Reiner war in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der Fernsehserie „All in the Family“ zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 drehte er mit „This Is Spinal Tap“ seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den 1980er-Jahren mit Filmen wie „Harry und Sally“ und „Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers“.<BR \/><BR \/>Der gebürtige New Yorker und Sohn des verstorbenen Comedy-Autors und Schauspielers Carl Reiner war auch für sein politisches Engagement bekannt. Bei der Präsidentschaftswahl 2004 unterstützte er den demokratischen Kandidaten John Kerry und warb in Anzeigen gegen den amtierenden Präsidenten George W. Bush. Reiner unterstützte auch die demokratischen Präsidentschaftskandidaten Al Gore und Hillary Clinton.