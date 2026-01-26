Die Carabinieri-Sondereinheit NAS von Trient hat die Bilanz seiner Kontrolltätigkeiten für das Jahr 2025 im Bereich der Gesundheits- und Arzneimittelsicherheit vorgelegt. Die Zahlen zeigen eine intensive und flächendeckende Überwachung sowohl des Gesundheits- als auch des Pharmasektors, mit gezielten Maßnahmen gegen schwerwiegende Gesetzesverstöße – insbesondere gegen die illegale Ausübung medizinischer Berufe.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 257 Gesundheitseinrichtungen unterschiedlicher Art kontrolliert. Die von den Ermittlern durchgeführten Überprüfungen führten zur Verhaftung eines Allgemeinmediziners sowie zur Anzeige von 20 Personen. Die erhobenen Vorwürfe betreffen vor allem Fälle der unbefugten Ausübung eines Gesundheitsberufs, die im Rahmen eingehender Ermittlungen festgestellt wurden.<BR \/><BR \/>Auch dem pharmazeutischen Bereich wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Hier führten die Einsatzkräfte rund 50 gezielte Inspektionen durch. Dabei wurden weitere Unregelmäßigkeiten festgestellt, die zur Anzeige von vier Personen führten. Die Kontrollen betrafen sowohl die Ordnungsmäßigkeit der Produkte als auch ihre Vermarktung.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden im Bereich der Gesundheits- und Arzneimittelsicherheit Verwaltungsstrafen in Höhe von über 6.700 Euro verhängt. Zudem ordnete das NAS den Rückzug von Arzneimitteln und Medizinprodukten vom Markt an. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Produkte beläuft sich auf mehr als 43.000 Euro.