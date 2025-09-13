<BR \/>Bei Kontrollen im Bozner Park der Religionen wurden die Beamten laut einer Aussendung auf einen Mann aufmerksam, der sich mit den Polizisten als Drogenkonsumenten bekannten Personen unterhalten haben soll. <h3>\r\nRund 70 Gramm Drogen <\/h3>Die Ordnungshüter unterzogen den Mann einer Kontrolle und entdeckten rund 100 kleine Päckchen, die verschiedene Substanzen enthielten. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um 5,61 Gramm Haschisch, 14,25 Gramm Kokain und fast 50 Gramm Heroin. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler 240 Euro Bargeld – sie vermuten, dass es sich dabei um den Ertrag aus dem Verkauf der illegalen Substanzen handeln könnte.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde in der Folge verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>