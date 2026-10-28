Der Zugriff erfolgte vor einigen Tagen am späten Nachmittag gegen 17.30 Uhr. Im Visier der Ermittler stand ein 16-jähriger Bewohner einer Fraktion von Leifers, der den Behörden bereits wegen einschlägiger Delikte bekannt war. Nach entsprechenden Ermittlungen führten die Carabinieri im Beisein der Eltern eine Durchsuchung bei dem Jugendlichen durch.<BR \/><BR \/>Dabei stießen die Ermittler auf eine erhebliche Menge an illegalen Substanzen. Konkret beschlagnahmten sie einen Haschisch-Block von rund 100 Gramm, weitere 54 Gramm derselben Substanz in abgepackten Tütchen sowie etwa 20 Gramm Kokain, das ebenfalls bereits in Einzeldosen portioniert war.<BR \/><BR \/>Wegen der Menge und der professionellen Verpackung gehen die Ermittler von einem Fall von Besitz mit Absicht zum Weiterverkauf aus. Der Jugendliche wurde wegen des dringenden Tatverdachts des Drogenhandels auf frischer Tat festgenommen.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der bürokratischen Formalitäten wurde der 16-Jährige in die Jugendhaftanstalt nach Treviso überstellt. Er steht nun der zuständigen Jugendstaatsanwaltschaft von Bozen zur Verfügung.