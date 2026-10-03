Eine Streife bemerkte ihn im Stadtviertel Don Bosco, als er sich beim Anblick der Polizisten hinter einem Auto versteckte.<BR \/><BR \/>Die Beamten stellten rund 20 Gramm Haschisch sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie weiteres Haschisch, rund 5 Gramm Kokain, ein kleines Messer und 140 Euro Bargeld. Für den Mann klickten die Handschellen. <h3>\r\nWeitere Anzeigen<\/h3>Zudem wurden im Rahmen von Kontrollen drei Personen wegen der Missachtung einer Ausweisungsverfügung und ein 42-jähriger Marokkaner wegen Diebstahls von Lebensmitteln angezeigt.