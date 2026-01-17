Insbesondere über die Feiertage setzten die Ordnungshüter auf intensive Kontrollen im Kampf gegen den Drogenhandel. Dabei gab es zwei Anzeigen. <BR \/><BR \/>Ein 25-jähriger Saisonarbeiter wurde in St. Vigil in Enneberg mit zwei Dosen Haschisch ertappt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Unterkunft entdeckten die Carabinieri weitere 33 Gramm derselben Droge.<BR \/><BR \/>Auch die Wohnung eines 30-jährigen Einheimischen aus St. Georgen wurde kontrolliert. Dort stellten die Beamten rund 20 Gramm Marihuana, eine Waage und Verpackungsmaterial sicher.