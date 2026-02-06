Derzeit können alle motorisierten Verkehrsteilnehmer von der Trienter Straße über den St.-Gertraud-Weg nach Haslach fahren. Umgekehrt ist das nur Taxifahrern und Öffis möglich. Das wird ab Montag anders. <BR \/>Die Gemeinde wird ab kommender Woche eine neue Ampelregelung einführen, um die Unterführung künftig für alle frei befahrbar zu machen.<BR \/><BR \/><BR \/> Die Ampelanlage wird neu programmiert und so umgerüstet, dass Sensoren den Verkehr in Echtzeit analysieren. Künftig kann die Ampel die Fahrzeuge und damit Staus vor der Unterführung erkennen und die Grün- und Rotphasen in Echtzeit an die aktuelle Verkehrssituation anpassen. Durch die effizientere und bessere Nutzung der Unterführung verspricht sich die Stadtverwaltung eine bessere Anbindung zwischen Haslach und der Innenstadt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272066_image" \/><\/div>\r\nBürgermeister Claudio Corrarati und Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser<BR \/><BR \/>„Die Neuprogrammierung der Ampel ist eine wichtige Maßnahme, weil sie den Verkehr flüssiger gestaltet und die Situation an diesem kritischen Nadelöhr entspannt“, betonten Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati (im Bild) und Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. „Die intelligente Ampel kann sich in Echtzeit an das Verkehrsaufkommen anpassen und Staus verhindern. Außerdem sorgt diese Lösung für mehr Sicherheit und einen flüssigen Verkehr in beide Fahrtrichtungen zum Vorteil für die Anwohnenden, die Pendler und den öffentlichen Nahverkehr“.