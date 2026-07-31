Bereits in der Vergangenheit waren zahlreiche Episoden von Beleidigungen, Angriffen und sexualisierter Gewalt im virtuellen Raum bekannt geworden. So waren unter anderem Soziallandesrätin Rosmarie Pamer, die Meraner Bürgermeisterin Katharina Zeller, die Präsidentin des Landesbeirats, Ulrike Oberhammer, sowie Vizepräsidentin Nadia Mazzardis und zahlreiche andere Frauen betroffen.<BR \/><BR \/>„In einer Demokratie darf jede Meinung geteilt, kritisiert oder hinterfragt werden. Besorgniserregend ist jedoch die Art und Weise, wie diese Kritik geäußert wird. Die Analyse von Hunderten Online-Kommentaren zeigt ein wiederkehrendes Muster: Sobald eine Frau im öffentlichen Raum ihre Meinung äußert, verlagert sich die Diskussion allzu häufig von ihren Argumenten auf ihre Person“, betonte Beiratspräsidentin Oberhammer in einer Aussendungt. Kommentiert würden nicht ihre Aussagen, sondern ihr Körper und ihr Aussehen. „Ihre Würde wird infrage gestellt. Ihre Sexualität wird zum Mittel der Herabwürdigung“, verurteilt Oberhammer. Hinzu kämen sexistische Beschimpfungen, Gewaltfantasien und Formen der Entmenschlichung, die mit einer respektvollen Debattenkultur unvereinbar seien. <h3>\r\nVorfälle müssen die gesamte Gesellschaft zum Nachdenken anregen<\/h3>„Gewalt gegen Frauen beginnt nicht zwangsläufig mit körperlichen Übergriffen. Sie beginnt oft mit Sprache – mit Demütigung, Lächerlichmachung und der systematischen Delegitimierung jener Frauen, die ihre Stimme erheben. Worte prägen das gesellschaftliche Klima. Deshalb dürfen sie niemals als belanglos abgetan werden“, führte Vizepräsidentin Nadia Mazzardis aus. Eine demokratische Gesellschaft messe sich nicht allein an der Freiheit, eine Meinung äußern zu dürfen. Sie messe sich ebenso daran, ob Frauen ihre Meinung äußern können, ohne beleidigt, herabgewürdigt oder auf ihren Körper reduziert zu werden.<h3>\r\nNiederschwellige Anlaufstelle und Social-Media-Richtlinien<\/h3>Um das immer gravierender werdende Problem zu entschärfen, forderte der Beirat die Einführung einer Social-Media-Richtlinie für Institutionen und Online-Medien. „Weiters brauchen wir niederschwellige Anlaufstellen für Betroffene — und wir brauchen Verfahren, die Täter mit der Wirkung ihres Handelns konfrontieren, denn auch digitale Gewalt hinterlässt Narben. Wir fordern deshalb die Errichtung einer Mediationsstelle für digitale Gewalt“, betonten Oberhammer und Mazzardis. Dabei dürfe Mediation und Aufklärung nicht als Schwäche verstanden werden, sondern als notwendiger Teil einer demokratischen Antwort auf digitale Gewalt.