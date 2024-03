Hass im Netz gegen toten Andrea Papi: 18 Personen im Visier der Justiz

Auch ein Promi unter 18 Verdächtigen

„Nicht das erste Mal, dass ich angezeigt werde“

Auch Papis Freundin reagiert auf Abschluss der Ermittlungen

Zum Schutz der Wahrheit und des Andenkens ihres Sohnes hätten sie rechtliche Weg eingeschlagen. Und so kam es, dass sie 18 Personen wegen übler Nachrede anzeigten.Wie sich nun herausstellte, hat die Staatsanwaltschaft Trient die Ermittlungen abgeschlossen und die 18 Betroffenen darüber informiert.Unter den Beschuldigten wegen übler Nachrede zum Schaden des Ansehens des verstorbenen Andrea Papi ist Daniela Martani, eine Radiosprecherin, frühere Flugbegleiterin von Alitalia, die auch wegen ihrer Teilnahme an einigen Reality-Shows bekannt wurde.Der Beitrag, der die Familie Papi veranlasste, sie anzuzeigen, stammt vom 10. April vergangenen Jahres – nur 5 Tage nach dem Tod des jungen Mannes: Auf WhatsApp soll die Frau in Bezug auf die Tragödie behauptet haben, dass der Schmerz um den Tod des jungen Mannes ausgenützt würde – das treffe „keine Schuld“.„Ich bin eine überzeugte Tierschützerin“, erklärte Daniela Martani gegenüber der Tageszeitung „L'Adige“. „Jetzt habe ich erfahren, dass gegen mich ein strafrechtliches Verfahren läuft, weil ich eine Meinung geäußert habe, die die Wahrhaftigkeit dessen, was Andrea Papi widerfahren ist, in Frage stellte“, sagte sie.„Es ist nicht das erste Mal, dass ich angezeigt werde, und ich bin sicher, dass diese Ermittlung – was mich betrifft – nirgendwo hinführen wird. Anzeigen wegen übler Nachrede werden jetzt als Waffe eingesetzt, um diejenigen einzuschüchtern, die Kritik üben. Aber ich habe keine Angst.“ Seine Mandantin habe die Grenze einer legitimen Kritik mit ihren Aussagen nicht überschritten, ergänzte indes ihr Anwalt, Fabio Diprati.„Es ist jetzt an der Zeit, für all den Schmerz, den du und die anderen verursacht haben, zu bezahlen“: So reagierte Alessia Gregori, die Partnerin von Andrea Papi , über die sozialen Medien auf die Äußerungen von Martani und den Abschluss der Ermittlungen.Was droht nun aber den Verdächtigen? Laut Artikel 595 des italienischen Strafgesetzbuche droht denjenigen, die „durch irgendein Mittel der Verbreitung“ das Ansehen einer Person verletzt haben, eine Haftstrafe von 6 Monaten bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldbuße ab 516 Euro. Das gilt auch für Kommentare (Wörter, Sätze, aber auch ein beleidigendes Foto oder eine Karikatur) in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder WhatsApp.