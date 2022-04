Hass im Netz: „Offline wie digital haben wir alle eine Vorbildfunktion“

„ Das Internet ist für uns alle eine Erweiterung des öffentlichen und privaten Raumes. Die Formen von Gewalt, die wir im Netz finden, sind deshalb jenen sehr ähnlich, die uns auch „offline“ begegnen. ” — Alex Giovanelli, Inhaltlicher Mitarbeiter Forum Prävention

Das Internet bietet mit seinen schier endlosen Möglichkeiten zwar viele Vorteile, die wir in unserer modernen Gesellschaft nur allzu gern nutzen, gleichzeitig konfrontiert es uns immer wieder mit Hassrede in den unterschiedlichsten Ausprägungen.Wieso es im Internet zu Anfeindungen kommt und warum es wichtig ist, dass sich Opfer von Hass im Netz zur Wehr setzen, hat Lukas Schwienbacher, Koordinator der Fachstelle Gewalt im Forum Prävention, kürzlich im Gespräch mit dem Tagblatt „Dolomiten“ erklärt. Lesen Sie hier mehr dazu. Alex Giovanelli kümmert sich beim Forum Prävention insbesondere um die Belange von Jugendlichen. Auch für ihn ist das Thema Hass im Netz bereits seit Jahren ein ständiger Begleiter. Im Sonntags-Gespräch mit STOL berichtet Giovanelli, der auch als Slam Poet und Spoken Word Performer bekannt ist, wie sich Hass im Netz unter Jugendliche äußert, wie man diesem Phänomen entgegentreten kann und warum es uns alle etwas angeht, für einen respektvollen Umgang miteinander zu sorgen – ganz egal ob im Internet oder im „echten“ Leben.Das Thema Hass im Netz beschäftigt uns schon seit einigen Jahren. Seit 2018 bieten wir unter anderem auch Workshops für Mittel-, Berufs- und Oberschüler an, bei denen wir uns gemeinsam mit den Jugendlichen mit dem Thema auseinandersetzen. Ich kann in den letzten Jahren keine signifikante Zunahme feststellen. Was mich allerdings sehr freut, ist eine Zunahme der Sensibilität bei Schulen und Eltern. Sie scheinen selbst auch mit den neuen Medien überfordert zu sein, teilweise mehr als die Jugendlichen selbst, die ihnen zumindest technologisch teilweise haushoch überlegen sind. Das Thema Hass im Netz findet einen Platz im Diskurs zwischen Lehrpersonen und Schülern oder auch zwischen Eltern und Kindern. Das ist wichtig und wünschenswert. Wir versuchen diesen Prozess zu begleiten in dem wir Reflexionsräume schaffen, Sensibilisierungsarbeit bei allen Beteiligten leisten, Informationen vermitteln und Ressourcen stärken.Das Internet ist für uns alle eine Erweiterung des öffentlichen und privaten Raumes. Die Formen von Gewalt, die wir im Netz finden, sind deshalb jenen sehr ähnlich, die uns auch „offline“ begegnen. Beschimpfungen, Beleidigungen, Ausschluss und Mobbing sind Erfahrungen die Jugendliche – ich spreche hier von jungen Menschen im Alter von 11 bis 19 Jahren, da ich mit diesen arbeite, aber auch Kinder können bereits davon betroffen sein – auch außerhalb des Netzes machen. Der Unterschied ist jedoch, dass sie diese Attacken über ihre Smartphones von der Schule oder dem Sportplatz mit nach Hause nehmen können, teilweise bis in ihr Zimmer. Deshalb ist und bleibt es wichtig, dass sich Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen und Jugendarbeiter damit auseinandersetzen, was ihre Schutzbefohlenen in der virtuellen Welt treiben. Das erfordert Zeit, Geduld und vor allem die Bereitschaft neugierig zu bleiben und immer wieder mit den „Kids“ in den Dialog zu treten. Verbote nützen wenig. Denn ohne das Smartphone ist man in unserer Medienwelt auch ein Stück weit von der Umwelt abgeschnitten. Hier gilt: „Schwimmkurse sind besser als Surfverbote.“ Und auch wenn die Jugendlichen schon etwas älter sind, kann es nicht Schaden vom Strand aus zu beobachten, wie es ihnen geht und im Notfall Unterstützung anzubieten.Potenziell kann das in beide Richtungen passieren. Wir beobachten zum Beispiel, dass manche Fälle von Mobbing irgendwann auch eine Cybermobbing-Komponente bekommen.Hier ist es mir erst einmal wichtig zu unterstreichen, dass nur ein kleiner Teil der jungen Nutzer des Internets tatsächlich Hass im Netz ausübt. Diese Jugendlichen haben durch die technischen Eigenheiten von sozialen Medien aber eine hohe Reichweite. Generell testen Jugendliche immer wieder Grenzen aus und es ist wichtig, dass sie lernen Konflikte konstruktiv auszutragen. Ich wünsche mir aber definitiv, dass Erwachsene etwas genauer darauf achten, was und wie sie im Internet kommunizieren. Offline wie digital haben wir alle eine Vorbildfunktion.Ich denke, indem man immer wieder aufs Neue mit allen Altersgruppen in die Diskussion kommt. Das Internet ist zum Teil des öffentlichen Raumes geworden und geht uns alle etwas an. Deshalb ist es immer auch eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit, wie wir mit verschiedenen Phänomenen in der digitalen Welt umgehen möchten und was für eine Haltung wir dazu entwickeln.Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. In manchen Fällen reicht es aus, die Akteure bei den Social Media Plattformen zu melden. Tipps und Tricks hierzu findet man auch auf digitalistreal.it . In schwerwiegenden Fällen aber auch im Zweifelsfall kann ein Anruf bei der Postpolizei helfen, eventuelle Folgeschritte besser zu verstehen oder einzuleiten. Wir raten grundsätzlich allen betroffenen von Hass im Netz sich in solchen Situationen an Vertrauenspersonen zu wenden. Wenn die psychische Belastung stark an jemandem nagt, gibt es außerdem ein Netz an Beratungseinrichtungen, an die man sich wenden kann. Alle Kontakte findet man ebenfalls auf www.digitalistreal.it oder auf der Homepage des Forum Prävention.