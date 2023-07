Hatte Polizisten um Schlafplatz gefragt: Für Vorbestraften klicken Handschellen

Beamte der Bahnpolizei haben am Montag am Bahnhof in Bozen einen 35-jährigen indischen Staatsbürger festgenommen, der von den Südtiroler Justizbehörden wegen Eigentumsdelikten gesucht worden war.Der Mann hatte sich in den Büros der Bahnpolizei vorgestellt und um polizeiliche Hilfe gebeten, um die Nacht in der Stadt zu verbringen.Eine Überprüfung seiner Identität zeigte: Nicht nur war er mehrfach straffällig geworden, sondern auch gesucht, da er eine 4-monatige Haftstrafe zu verbüßen hat.Der Mann wurde ins Gefängnis gebracht.