Hauptverkostung der Freien Weinbauern auf der Fachmesse Bozen

Bald ist es wieder soweit

Foto: © Marco Parisi

Details zur Veranstaltung

Über 106 Winzer und 1 große Leidenschaft – das sind die Freien Weinbauern Südtirol. Hinter dem Namen stehen 106 individuelle Weinproduzenten aus den verschiedenen Anbaugebieten des Landes mit all seinen vielfältigen Terroirs, vom Überetsch bis ins Burggrafenamt, vom Eisacktal bis in den Vinschgau.Sie alle eint das Bekenntnis zu einer Form der Weinherstellung, die auf ihrem Weg von der Rebe bis ins Glas zu 100 Prozent in einer Hand liegt – und das mit Erfolg: Knapp ein Drittel der Auszeichnungen der wichtigsten italienischen Weinführer an Südtirols Weinproduzenten geht auf das Konto der Freien Weinbauern.Am Mittwoch 19. Oktober betreten wieder die 66 teilnehmenden Mitgliedsbetriebe der „Freien Weinbauern Südtirol“ mit ihren über 350 Weinen die Ausstellungsfläche von insgesamt 500 Quadratmetern. „Vinea Tirolensis“ ist die traditionelle Jahresweinverkostung des FWS und findet bereits zum siebten Mal im Rahmen der Hotel statt.Individualität und eine große Vielfalt zeichnen die exzellenten Weine des Verbandes aus, da die einzelnen Mitglieder durch den Anbau und Verarbeitung in Eigenregie selbst Einfluss auf den gesamten Herstellungsprozess nehmen – und das bereits seit über 20 Jahren.Erstmals werden heuer auch 15 Weinbauern aus dem Trentino auf der Vinea Tirolensis vertreten sein und ihre edlen Tropfen präsentieren sowie zur Verkostung anbieten.Am Donnerstag hingegen gibt es wieder eine Weinbibliothek, also ein von erfahrenen Sommeliers geleitete Verkostungstheke. Damit finden die besten lokalen Terroirweine wieder ihren gebührenden Platz auf der Fachmesse Hotel.Vinea Tirolensis und Weinbibliothek 2022:400 Etiketten | 81 Freie Weinbauern aus Südtirol und dem Trentino | 1 JahreshauptverkostungVinea Tirolensis: Mittwoch 19. Oktober von 10 bis 17 UhrWeinbibliothek: Donnerstag 20. Oktober von 10 bis 17 UhrOnline-Ticket (24 statt 30 Euro) gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel