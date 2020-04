Hausärztin Dr. Bettina Kofler am „Dolomiten“-Lesertelefon

Das Coronavirus bestimmt aller Voraussicht nach noch monatelang unser tägliches Leben – und zwar u.a. mit der Einhaltung penibler Hygieneregeln inklusive Tragens eines Mund- und Nasenschutzes sowie Abstandhaltens zu unseren Mitmenschen.Obwohl Covid-19 zu unserem täglichen Begleiter geworden ist, sind immer noch viele Fragen offen. „Dolomiten“- und STOL-Leser haben die Gelegenheit, diese an Dr. Bettina Kofler zu stellen.Dr. Kofler ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Nach dem Medizinstudium in Freiburg i.Br. (D) schloss sie 2014 die Ausbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin in Deutschland ab. Anschließend arbeitete sie als Stellvertretung für Hausärzte in verschiedenen Orten Südtirols.Im Februar 2017 ließ sie sich mit eigener Praxis in Klobenstein nieder und ist Teil der Rittner Praxisgemeinschaft. Sie ist zudem Vizepräsidentin der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SüGAM).

