<BR \/><BR \/>Bei einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung zwischen Mailand- und Neubruchweg in Bozen hielt eine Streife der Carabinieri von Jenesien kürzlich eine junge Lenkerin an. <BR \/><BR \/>Die Frau soll bei der Kontrolle nervös gewirkt haben, berichten die Carabinieri. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, sollen sie bereits einen deutlichen Geruch nach Rauschgift wahrgenommen haben, heißt es weiter. <BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter durchsuchten das Auto und entdeckten tatsächlich 200 Gramm Haschisch, aufgeteilt in drei Verpackungen, sowie eine Präzisionswaage. Darüber hinaus konnte die 20-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Sie wurde angezeigt und unter Hausarrest gestellt.