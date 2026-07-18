In Franzensfeste wurden die Beamten zu einem leerstehenden Gebäude nahe dem Bahnhof gerufen. Ein Unternehmen, das Sicherungsarbeiten durchführen sollte, hatte dort Personen entdeckt. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri trafen zwei marokkanische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Italien an, die sich mit Matratzen in den Räumen eingerichtet hatten. Sie wurden wegen widerrechtlicher Besetzung eines Gebäudes angezeigt und des Ortes verwiesen.<h3>\r\nMutmaßliche Bauverstöße in Freienfeld<\/h3>Bei einer weiteren Kontrolle in Freienfeld stellten die Carabinieri gemeinsam mit der Forststation mutmaßliche Bauverstöße fest. Ein alter Heustadel soll ohne die erforderlichen Genehmigungen abgetragen und durch einen deutlich veränderten Neubau ersetzt worden sein – in einem landschaftlich geschützten Gebiet.<BR \/><BR \/> Ein Mann aus Freienfeld wurde deshalb wegen mutmaßlichen Bau- und Landschaftsschutzverstößen angezeigt. Die illegal errichtete Struktur wurde inzwischen auf Anordnung der Gemeinde abgetragen.