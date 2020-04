Haustiere in Corona-Zeiten: Antworten auf die häufigsten Fragen

Wie das Südtiroler Landespresseamt nun mitteilt, gebe es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Haustiere mit dem neuen Coronavirus infizieren, an COVID-19 erkranken und das Virus direkt auf den Menschen übertragen können. Es sei jedoch für die Halter von Haustieren sinnvoll, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich selbst und die Haustiere zu schützen und gleichzeitig auf das Wohlbefinden der Tiere zu achten.Insbesondere wird empfohlen, gute Hygienepraktiken wie häufiges Händewaschen, vor allem vor und nach der Pflege von Haustieren, zu befolgen. Dies helfe, die Ausbreitung des Coronavirus, aber auch anderer Krankheitserreger zu verhindern.Hier gibt es eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fragen und Antworten.Wenn Sie keine Isolations- / Quarantänemaßnahmen einhalten müssen, können Sie mit Ihrem Hund ausgehen, in der Nähe Ihres Hauses bleiben und die Entfernung von mindestens 3 Metern zu anderen Personen einhalten. Der Zugang zu öffentlichen Parks ist nicht gestattet.Wenn Sie sich in Selbstisolation /Quarantäne befinden, können Sie das Haus absolut nicht verlassen. Dies bedeutet auch, dass Sie mit Ihrem Hund nicht spazieren gehen können. Wenn Sie einen privaten Garten haben, können Sie ihn dort hinauslassen, damit er seine Bedürfnisse entrichten und ein wenig spielen kann.Wenn Sie in Isolation / Quarantäne gebracht werden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Haustiere weiterhin ordnungsgemäß gepflegt werden. Wenn es für Sie nicht möglich erschient, sollten Sie eine andere Person (Verwandte, Freunde, Freiwillige) bitten, sich in dieser Zeit um Ihr Haustier zu kümmern und sich entsprechend zu organisieren. Wenn Ihr Haustier weiterhin in Ihrem Haus lebt, versuchen Sie, den direkten Kontakt mit ihm auf ein Minimum zu reduzieren, und vertrauen Sie eventuell die tägliche Pflege einem Familienmitglied an, das bei Ihnen lebt.Wir empfehlen, eine Futterreserve für mindestens eine Woche zur Verfügung zu haben. Wenn Ihnen der Vorrat ausgeht und Sie das Haus nicht verlassen können, bitten Sie jene Personen, die für Sie einkaufen, auch Futter für Ihr Haustier zu besorgen.Der Tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs ist Teil des Vorsorgedepartments. Zu seinen Aufgaben gehört auch der Tierschutz und die Tiergesundheit, wobei die genannten Vorsichtsmaßnahmen Anwendung finden.

stol/lpa