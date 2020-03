Hauszustellung von Lebensmitteln und Medikamenten

Die Dienste sind für ältere, bedürftige Personen, für Bürger unter Quarantäne oder mit Gehproblemen gedacht. Vorgesehen ist die Möglichkeit, dass ärztliche Verschreibungen in den Hausarztpraxen eingeholt werden. Anschließend werden die entsprechenden Medikamente in der nächstgelegenen Apotheke abgeholt und zum Patienten nach Hause geliefert.Der Verband der Südtiroler Apothekeninhaber möchte dabei allen Freiwilligen des Roten und Weißen Kreuzes für die Ermöglichung dieser Initiative danken.Rotes Kreuzes CRI: Der Dienst ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter der Nummer 3883652727 in den Gemeinden Bozen, Meran, Leifers und Gröden aktiv.Weißes Kreuz: Der Dienst ist von Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr unter der Nummer 0471-444444 in allen Südtiroler Gemeinden aktiv.

