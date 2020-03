Die Gemeindeapotheken von Bozen bieten einen Hauszustellungsdienst für Medikamente an, der in Zusammenarbeit mit Assofarm und dem italienischen Roten Kreuz durchgeführt wird.Bürger, die nicht selbst in die Apotheke gehen können, können unter der Telefonnummer 800 065 510 die Medikamente bestellen, die sie dringend benötigen.Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes fahren zur Person, die die telefonische Bestellung aufgegeben hat, um die Verschreibung des Arztes und das Geld für den Erwerb der bestellten Medikamente abzuholen. Sie kaufen die Medikamente in der nächstgelegenen Gemeindeapotheke ein und bringen sie der Person nach Hause.Dieser Lieferdienst ist vor allem für die Bürgerinnen und Bürger gedacht, die nicht aus dem Haus gehen können, weil sie krank, schwach oder nicht selbständig sind, für Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre und für die Menschen, die mit Fieber und Atemwegserkrankungen zu Hause im Bett liegen oder die unter Quarantäne gestellt wurden.

