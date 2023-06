hds für mehr Sicherheit in Bozens Tourismuszonen

Thomas Rizzolli, Bezirkspräsident für Bozen Stadt. - Foto: © hds

Diese Polizeipräsenz auf dem Waltherplatz wurde nun auch für die Sommer-Samstage bestätigt. Das Ziel ist es weiterhin, Besuchern Unterstützung zu bieten und mögliche rechtswidrige Handlungen auf dem Hauptplatz der Stadt zu verhindern.Die Entscheidung der Stadtverwaltung wird auch vom Wirtschaftsverband hds begrüßt, dessen Bezirkspräsident für Bozen Stadt, Thomas Rizzolli, jedoch eine Klarstellung vornimmt: „Alle Initiativen zur Sicherheit und Unterstützung von Einheimischen und Touristen sind willkommen. Es ist jedoch wichtig, dass auch andere Bereiche der Stadt nicht vergessen werden. Man denke nur an den Obstplatz, der für Tourismus, Handel und Gastronomie eine wichtige Rolle spielt, aber oft unter Lärm und Verstößen gegen die öffentliche Ordnung leidet.“Leider ist Bozen in letzter Zeit unsicherer geworden und die Präsenz der Ordnungskräfte an neuralgischen Punkten wie dem Obstplatz sei in den Abendstunden absolut notwendig, betont Rizzolli. Der Verband ist stets bestrebt, alle Stadtteile, vom historischen Zentrum bis zu den Außenbezirken, zu fördern.„Wir heißen alle Initiativen willkommen, die darauf abzielen, die Sicherheit in der Landeshauptstadt zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig, dass die Bemühungen der Verwaltung nicht nur auf einen kleinen Bereich konzentriert sind, sondern im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden“, schließt Rizzolli ab.