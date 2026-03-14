30 Jahre lang hat Herdwig Zanotti in der Grundschule Neumarkt unterrichtet, sie hat die Jungschar geleitet, die Bibliothek geführt, bei den Freilichtspielen und der Heimatbühne mitgespielt, für die Dorfzeitung geschrieben, das Museum mitgegründet, sie ist als Marketenderin mit der Musikkappe mitmarschiert, hat die Patenschaft für gar manches Feuerwehrauto übernommen und steht heute – mit 88 Jahren – immer noch als Mesnerin im Dienst der Pfarre. <BR \/><BR \/>Das Porträt einer Frau, die stets mit hochgekrempelten Ärmeln durchs Leben gegangen ist, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Heft:<\/b> die schönsten Bilder des 24. Frauenwattturniers in Tramin; Primaria Dr. Sonia Prader stellt das Forschungsprojekt zur Prävention von Polyneuropathien vor; die Gewinnerinnen und Gewinner der Treueprämie der „Südtiroler Frau“ 2026; Teichpflanzen für jede Wassertiefe; Jacken als Ausdruck sportlicher Eleganz.