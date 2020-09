Heftige Gewitter im Burggrafenamt

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen



Auch Mitte September sind noch heftige Gewitter möglich, vor allem dann, wenn die Luftmassen noch so sommerlich sind, wie es derzeit der Fall ist, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Die Niederschläge mit Starkregen und Hagel am Mittwochabend führten zu mehreren Überschwemmungen auf den Straßen in Meran und Obermais. So sammelte sich beispielsweise jede Menge Wasser in der Meraner Romstraße beim Postamt an, ebenso wie am Brunnenplatz von Meran.Auch im Meraner Thermentunnel wurde die Straße kurzzeitig überschwemmt.Mehrere Feuerwehren, darunter die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Obermais und Untermais, rückten aufgrund der Gewitter zwischen 19 und 21 Uhr zu Einsätzen in der Umgebung aus um Unwetter- und Wasserschäden zu beseitigen.

