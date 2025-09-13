Beim Sägewerk Marth im Ortsteil Neuhaus wurde der Heimatscheintalbach, der sonst kaum Wasser führt, zu einem reißenden Fluss und schleppte Felsbrocken und weiteres Material mit sich. <BR \/><BR \/>Bereits im Juli war es nach Unwettern dadurch zu erheblichen Schäden beim Sägewerk gekommen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gemeinsam-gegen-knietiefen-lettn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Diesmal konnte die Gefahr jedoch glücklicherweise abgewendet werden. <BR \/><BR \/><i>Hier sehen Sie das Video vom reißenden Heimatscheintalbach<\/i><BR \/>\n\n<video-jw video-id="tY89IeVp"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Auch in weiteren Teilen des Passeiertals hatten die Unwetter Folgen: In Matatz oberhalb von St. Martin in Passeier gingen vier Muren ab. Die Matatzer Straße musste gesperrt werden, wodurch der Ortsteil vorerst von der Außenwelt abgeschnitten ist.<BR \/><BR \/>Der Kalmtalbach, der in die Passer mündet, führte große Wassermassen mit sich, trat jedoch nicht über die Ufer. <BR \/><BR \/><i>Hier gibt es das Video vom Kalmtalbach<\/i><BR \/>\n\n<video-jw video-id="VtpAd4kj"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin, St. Leonhard und Platt. Meldungen über Verletzte liegen glücklicherweise nicht vor.