Heftige Gewitter im Raum Bozen sorgen für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Vor allem der Raum Bozen war von heftigen Niederschlägen betroffen. - Foto: © Dieter Peterlin Twitter

Zahlreiche Wehren standen in Bozen und Umgebung im Einsatz. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Die Wehrleute waren bis spät in die Nacht im Einsatz. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Mehrere Garagen und Keller wurden geflutet. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Am Dienstagabend gab es einiges zu tun für Südtirols Feuerwehrleute: Einige teils heftige Unwetter zogen durch das Land. Betroffen waren vor allem die Landeshauptstadt und Umgebung.Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter schreibt, gab es die stärksten Gewitter auf dem Streifen zwischen Terlan und Oberbozen mit Starkregen und Hagel.In Oberbozen fiel innerhalb von 1,5 Stunden rund 75 Millimeter Niederschlag – so viel wie normalerweise innerhalb eines Monats, wie Florians Wetterseite auf Facebook schreibt.Dazu kamen heftige Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunden, die in Bozen gemessen wurden.Zwischen 21.50 und 23.40 Uhr wurden zahlreiche Freiwillige Feuerwehren aus Bozen und Umgebung zu rund 30 Unwettereinsätzen gerufen. Die Hotspots lagen dabei in Terlan, Oberbozen sowie Unterrain/Missian.Die Einsatzkräfte arbeiteten zahlreiche Wassereintritte in Wohnungen, Keller und Garagen bis spät in die Nacht ab. Glücklicherweise kam es zu keinen größeren Schäden durch die Unwetter.