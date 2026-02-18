250 Touristen, die im Tal von Rhêmes festsaßen, wurden evakuiert, nachdem eine große Lawine auf die Regionalstraße niedergegangen war. Um die eingeschlossenen Urlauber in Sicherheit zu bringen, war in der Nacht auf Mittwoch der Einsatz eines Hubschraubers erforderlich. Der Lawinenabgang streifte zudem die Skipiste in der Ortschaft Chanavey in Rhêmes-Notre-Dame. Rund 150 Meter Fahrbahn wurden von Schneemassen bedeckt. Seitdem ist der Verkehr unterbrochen. Nach Kontrollen am Mittwoch wollen die zuständigen Techniker der Region entscheiden, ob die Straße wieder freigegeben werden kann. <BR \/><BR \/>„Wir befinden uns noch in der Evakuierungsphase der Touristen. Wir dachten, es seien weniger Menschen betroffen, aber am Ende sind es über 250“, sagte der Bürgermeister von Rhêmes-Notre-Dame, Firmino Thérisod laut Medienangaben. Die Einsätze seien kompliziert, da sie mit dem Hubschrauber durchgeführt wurden. Zudem fand die Evakuierung nachts statt.<BR \/><BR \/>Mehrere Lawinen wurden zuletzt im Aostatal gemeldet - zum Glück ohne Opfer. Die Behörden warnen Skitourengeher, sich nicht in Gefahr zu begeben. Durch Neuschneemengen von bis zu 40 Zentimetern steigt die Lawinengefahr. Im gesamten Alpenraum gilt die zweithöchste Warnstufe. Aufgrund der hohen Lawinengefahr hat die Bürgermeisterin der Bergortschaft Bardonecchia im Piemont, Chiara Rossetti, eine Verordnung unterzeichnet, die die sofortige Evakuierung des Ortsteils Rochemolles vorsieht. Der Zugang zum Ort ist untersagt, gleichzeitig wurde der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Von der Maßnahme sind acht Anwohner des Ortsteils sowie rund 30 Touristen betroffen. Erst, wenn sich die Gefahr durch Lawinen entschärft, sei eine Rückkehr möglich, hieß es weiter. Damit rechne die Verwaltung allerdings nicht vor Mittwoch.<BR \/><BR \/>Starker Schneefall erschwert die Suche nach einem 56-Jährigen aus Rozzano nahe Mailand, der am Sonntag oberhalb der Skiortschaft Madesimo verschwunden war. Der Mann wurde von einer Lawine verschüttet, während er mit einem Motorschlitten unterwegs war. Die Hoffnung, den Vermissten noch lebend zu finden, schwindet. Die drei Freunde, die sich mit ihm befanden, überlebten hingegen unversehrt. <BR \/><BR \/>In der Skiortschaft Livigno fällt weiterhin starker Schnee. Die Kleinstadt stand am Dienstag unter einem regelrechten Schneesturm. So kam es zu verschneiten Straßen, bedeckten Autos, eingeschränkter Sicht und Verkehrsprobleme, wodurch einige Busse ausfielen. Dies belastete die Organisatoren der Olympia-Wettkämpfe, die in Livigno stattfinden.<BR \/><BR \/>Auch im Trentino, wo ebenfalls die Olympischen Winterspiele im Gange sind, verschlechtern sich die Wetterbedingungen. Am Donnerstag wird ein Atlantiktief über das gesamte Gebiet ziehen. Gerechnet wird mit Schnee über 500 Meter.