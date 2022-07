Heftige Unwetter führen zu unzähligen Feuerwehreinsätzen

Murenabgänge führten zu Straßensperren. - Foto: © Privat

Südtirols Freiwillige Feuerwehren zählten landesweit rund 100 Einsätze. Zusätzlich wurden weitere 70 unwetterbedingte Einsätze von der Berufsfeuerwehr Bozen in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren von Gries, Oberau, Bozen Stadt und Kardaun abgearbeitet. Die Einsatzschwerpunkte konzentrierten sich auf das Gebiet rund um Meran und Bozen. Die Feuerwehrleute rückten wegen umgestürzten Bäumen, Vermurungen, überfluteten Bächen, Straßen und Wassereintritten in Kellern aus. Des Weiteren wurden auch mehrere Kontrollfahrten durchgeführt und die Bachläufe genau beobachtet.Der Montag war der bisher gewitterreichste Tag des Jahres. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin wurden in Südtirol rund 2600 Blitze gezählt. Am meisten Niederschlag wurde mit 40 Liter pro Quadratmeter in Gargazon gemessen und in Salurn wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 86 Kilometer pro Stunde erreicht, so Peterlin.Wegen Murenabgängen sind bereits 2 Straßen gesperrt worden: Die Verbindung über den Reschenpass und im Schnalstal vor Kurzras. Auf der Vinschgauer Straße bei Graun ist eine Mure abgegangen. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.Laut Peter Theiner, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Graun, werden sich die Aufräumarbeiten in die Länge ziehen. Es ist stark davon auszugehen, dass die Vinschgauer Straße bei Graun auch am morgigen Dienstag für eine geraume Zeit gesperrt bleiben wird.In Algund stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.