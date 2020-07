Heftige Unwetter halten Feuerwehren auf Trab

Südtirol blickt am heutigen Freitagmorgen auf eine weitere sehr heftige Gewitternacht zurück. Die langsam ziehenden Gewitter sorgten für teils große Regenmengen. Insgesamt hat der Landeswetterdienst 3500 Blitze in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemessen. Auch am heutigen Freitagabend ist mit weiteren Gewittern zu rechnen, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Südtirols Feuerwehren hatten in der vergangenen Nacht alle Hände voll zu tun. Wegen der heftigen Gewitter mit Starkregen und Hagel rückten seit Donnerstagabend landesweit 35 Freiwillige Feuerwehren zu über 100 Einsätzen aus.Vor allem in Bozen, Untervinschgau sowie Unterpustertal standen die Feuerwehren im Dauereinsatz. Sie wurden in den betroffenen Ortschaften wegen kleineren Vermurungen, übergetretenen Bächen, überfluteten Straßen und zahlreichen Wassereintritten in Keller, Garagen und Tiefgaragen alarmiert. Weiters wurden sicherheitshalber verschiedene Kontrollfahrten durchgeführt.

stol