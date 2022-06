Heftige Unwetter halten Südtirols Feuerwehren auf Trab

Mehrere Bäume stürzten wegen der Unwetter auf die Straßen. - Foto: © FFW St. Vigil

Bachläufe mussten kontrolliert werden. - Foto: © FFW Ratschings

Es war gegen 18 Uhr, als am gestrigen Sonntagabend die ersten zum Teil schweren Gewitter in Südtirol niedergegangen sind. Die heftigen Sturmböen, Starkregen und Hagel verursachten in manchen Teilen des Landes ein Bild der Verwüstung. Das Wipptal war von den Unwettern besonders stark betroffen.In Franzensfeste erreichte der Wind mit 98 Kilometern pro Stunde die Höchstgeschwindigkeit. Die größte Niederschlagsmenge wurde in Ridnaun mit rund 80 Liter pro Quadratmeter in gut einer Stunde gemessen. Dort trat der Entholzbach wegen des Starkregens über die Ufer.Aber auch in der Gegend um Bozen, Unterpustertal, Meran und im Eisacktal wurden die Feuerwehren immer wieder zu Unwettereinsätzen gerufen. Zahlreiche umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, übergetretene Bäche sowie Vermurungen und kleinere Überschwemmungen zählten zu den Hauptaufgaben der Feuerwehrleute, die wenige Minuten nach Alarmierung bereits professionell und flächendeckend abgearbeitet werden konnten.Zudem wurden sicherheitshalber verschiedene Kontrollfahrten durchgeführt und Bachläufe genauer begutachtet. Insgesamt mussten die Wehrleute landesweit knapp 100 Einsätze abarbeiten.Mancherorts wurde wegen der Unwetter auch die Tradition des Wetterläutens gepflegt, so wie in Marling.Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin unterstreicht, war der gestrige Sonntag der bisher blitzreichste Tag des noch jungen Sommers. Der heutige Montag soll im ganzen Land überwiegend sonnig mit Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad Celsius verlaufen. Am späten Nachmittag und Abend kann es wieder zu Gewittern kommen.