Heftige Unwetter in Norditalien dauern an: Ein Schwerverletzter in Mailand

Ein Strom aus Wasser und Hagelkörnern durchzog die Ortschaft Desio bei Mailand. - Foto: © ANSA / DISASTER NEWS TELEGRAM

Das Flugzeug wurde von einem heftigen Hagelsturm getroffen. - Foto: © ANSA / TWITTER Vola Milano Malpensa [MX

Hagelkörner so groß wie Tennisbälle

Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. - Foto: © ANSA / Vigili del Fuoco

In der Gegend zwischen Mailand und Monza hagelte es in der Nacht. - Foto: © ANSA / ANSA

Von umstürzendem Baum getroffen: Mann schwer verletzt

Südtirol von Gewitterfront gestreift

„Der Dienstag beginnt schon mit einer heftigen Gewitterzelle, die den Gardasee überquert. Wir werden davon einmal mehr gestreift“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. - Foto: © Dieter Peterlin Twitter

Heftige Gewitter sorgen in der Gegend rund um Mailand seit Tagen für Verwüstung und Chaos. Am Montag starb in Lissone (Monza) eine 58-jährige Frau, nachdem sie bei einem Spaziergang von einem Baum getroffen wurde. In der gesamten Lombardei kam es zu Verspätungen und Ausfällen im Schienenverkehr. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, Überschwemmungen oder abgedeckter Dächer ausrücken. Mehr dazu lesen Sie hier. Auch im Flugverkehr sorgten die Gewitter für Ausnahmesituationen. Wie berichtet, musste eine Boeing der Delta Airlines in Rom notlanden, weil das Flugzeug beim Überflug über Novara durch Hagel beschädigt worden war.Auch in der Nacht auf Dienstag kehrte in der Gegend rund um Mailand keine Ruhe ein. Gegen 4 Uhr ging über der Stadt erneut ein heftiges Gewitter mit unzähligen Blitzen nieder, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Die Einsatzkräfte wurden zu Hunderten Notfällen alarmiert. Hagelkörner in der Größe eines Tennisballes und starke Windböen beschädigten Autos und Dächer von Gebäuden. Tramlinien wurden durch umgefallene Bäume blockiert.„10 Minuten des Schreckens, dem Wind mit unbeschreiblicher Kraft ausgeliefert, Hagel wahrscheinlich in der Größe von Tennisbällen. Ich lebe allein und hatte solche Angst“, schrieb eine Frau aus Mailand auf Twitter.Auch für den Rest des Tages sind erneute Gewitter vorausgesagt.In der Nähe von Monza wurde ein Mann durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Er war mit seiner Familie im Auto unterwegs, als dieses von dem Baum getroffen wurde. Der Mann wurde mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Frau und seine Tochter sollen ersten Informationen unverletzt geblieben sein.Auch Südtirol ist mit Gewittern in den heutigen Dienstag gestartet. Glücklicherweise fielen diese weniger stark aus, als in der Lombardei. Starke Gewitterzellen, die von Südwesten her durch Südtirol zogen, gab es bereits am Montagabend.Im Tagesverlauf scheint heute zeitweise die Sonne, doch über den Tag verteilt muss man mit einigen Regenschauern und Gewittern rechnen. In den nördlichen Tälern wird es föhnig.In den sozialen Medien ging Landesmeteorologe Dieter Peterlin der Frage nach, warum es hierzulande trotz der kühleren Temperaturen der vergangenen Tage dennoch zu Gewittern kam: „Entscheidend ist weniger die absolute Temperatur in Bodennähe, sondern vielmehr der vertikale Temperaturunterschied zwischen unten (Bodennähe) und oben (mehrere Kilometer Höhe), das heißt je größer die Differenz desto besser für Gewitter“, erklärt der Wetterexperte.Weitere Zutaten seien hohe Luftfeuchtigkeit (Schwüle) und starke Windscherung (Zunahme des Windes mit der Höhe und Änderung der Windrichtung). „Am Montag passte vieles zusammen: Gut für die Gewitter, schlecht für einige Gebiete im Alpenraum“, so Peterlin.Auch in der Schweiz gab es am Montag heftige Gewitter. Eine Person kam dabei ums Leben.