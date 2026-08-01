Nach einem heftigen Gewitter ging gegen 17.30 Uhr eine Mure im Bereich des Fojedöra-Bachs unweit der Sportzone an der Straße zur Pederü-Hütte nieder und verschüttete ein Naherholungsgebiet sowie die angrenzende Straße.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehrere Personen, die sich in der Nähe aufhielten, mussten aber evakuiert werden. Die Straße nach Pederü musste einmal mehr gesperrt werden. Schon öfter kam es in diesem Bereich zu Murenabgängen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342737_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Aufräumarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Im Einsatz stand unter anderem die Freiwillige Feuerwehr von St. Vigil, die aufgrund der Unwetter mehrmals ausrücken musste.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342740_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch in weiteren Teilen Südtirols mussten Freiwillige Feuerwehren ausrücken, vor allem im Pustertal. Alarm geschlagen wurde unter anderem wegen umgefallener Bäume, herabgefallener Äste sowie kleinerer Erdrutsche und Steinschläge.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342743_image" \/><\/div>