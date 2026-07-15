Heftige Gewitter mit Starkregen, starken Windböen und örtlichem Hagel haben dafür gesorgt, dass landesweit rund 50 Einsätze abgearbeitet werden mussten. Besonders betroffen war zunächst das Burggrafenamt, ehe sich die Unwetter weiter in Richtung Süden verlagerten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336224_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Feuerwehren rückten unter anderem zu umgestürzten Bäumen, überfluteten Kellern und Tiefgaragen, Vermurungen sowie beschädigten Straßen aus. <BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/baum-stuerzt-auf-citybus-fahrer-unverletzthttps:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/baum-stuerzt-auf-citybus-fahrer-unverletzthttps:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/baum-stuerzt-auf-citybus-fahrer-unverletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Nals stürzte ein großer Baum auf einen Linienbus, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. <\/a>In Lana mussten die Einsatzkräfte zudem eine Ziege unverletzt aus den Ästen mehrerer umgestürzter Bäume befreien.<BR \/><BR \/>Im Zusammenhang mit dem heftigen Unwetter wurde die Freiwillige Feuerwehr von Terlan gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Verkehrsunfall auf der MeBo in Fahrtrichtung Norden alarmiert, wo ein Pkw gegen die Mittelleitplanke geprallt war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336227_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEinsätze auch im Pustertal<\/h3>Bereits am Dienstagnachmittag waren Feuerwehrkräfte nach einem Murenabgang im Innerfeldtal nahe der Dreischusterhütte im Einsatz. Auch dort waren Sicherungs- und Räumungsarbeiten erforderlich. <BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Ehrenburg wurde kurz vor Mitternacht alarmiert. Durch den Starkregen trat ein kleiner Wasserlauf über die Ufer und verschlammte einen Zufahrtsweg. Die Feuerwehr beseitigte die Ablagerungen und sicherte den betroffenen Bereich.<BR \/><BR \/>Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren konnten zahlreiche Gefahrenstellen rasch beseitigt und größere Schäden verhindert werden.