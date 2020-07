Heftige Unwetternacht im ganzen Land – Über 100 Einsätze

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Landesmeteorologe Dieter Peterlin informierte, dass die Gewitterfront am Freitagabend von Schnals übers untere Vinschgau, weiter ins Sarntal bis ins Eisack- und Hochpustertal zog. Teilweise kam auch Hagelschlag vor.Insgesamt könne man auch vom gewitterreichsten Abend des Sommers sprechen, da nach der großen Hitze mehr als 4400 Blitze im ganzen Land gezählt wurden, so Peterlin.Aufgrund der heftigen Gewitter mit Starkregen und Hagel kam es in Südtirol zu zahlreichen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren. Die Hauptursache bildeten herabfallende Äste, umgestürzte Bäume, kleinere Muren und Wasserschäden. Außerdem kam es zu Überflutungen von Straßen und Kellern. Am Freitagabend mussten im Burggrafenamt und im Wipptal bereits zahlreiche Feuerwehren ausrücken. Aufgrund starker Sturmböen stürzte in Meran unter anderem ein Baum auf eine Straße.Besonders heftig erwischte es das Passeiertal bis nach Meran und das Wipptal, aber auch das Puster- und das Gadertal waren betroffen.In St. Vigil in Enneberg in Richtung Pederü kam es zu einem Murenabgang. Dabei wurde eine Straße verlegt. Zahlreiche Feuerwehrleute standen im Einsatz.Auch am Samstag kommt es in Südtirol noch zu Regen und Gewittern.

