Heftiger Auffahrunfall auf der MeBo

Die Rettungskräfte kümmern sich um die Erstversorgung. - Foto: © Privat

Der Auffahrunfall hat sich gegen 8 Uhr morgens auf der Schnellstraße MeBo in Fahrtrichtung Süden kurz nach der Ausfahrt Vilpian/Nals ereignet. Ersten Informationen zufolge soll ein Fahrzeug mit voller Wucht auf das Stauende aufgefahren sein und dabei eine Kettenreaktion an Zusammenstößen ausgelöst haben. Insgesamt sollen 4 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen sein.Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes sind vor Ort und kümmern sich um die Erstversorgung der Fahrzeuginsassen, die wohl Glück im Unglück hatten. Sie sollen sich keine schweren Verletzungen zugezogen haben.Wegen des Unfalls wurde die MeBo zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr von Vilpian kümmert sich um die Räumungsarbeiten. Auch die Carabinieri sind vor Ort, um die Erhebungen zum Unfallhergang aufzunehmen.