Ein Vater hatte um Hilfe gerufen, nachdem er von seinem Sohn angegriffen worden war. Als die Staatspolizisten zur Wohnung kamen, trafen sie neben dem Vater eine Frau an, die panisch schrie.<BR \/><BR \/>Der 22-jährige Sohn attackierte sofort einen Beamten und schlug ihm ins Gesicht. Mit großer Mühe und mithilfe eines Kollegen konnte sich der Beamte aus der Gewalt des Angreifers befreien, wobei der junge Mann beide Polizisten biss.<BR \/><BR \/>Erst als weitere Streifenwagen eintrafen, konnte der Mann schließlich überwältigt und festgenommen werden. Der 22-Jährige, der bereits wegen Drogenkonsums vorbestraft ist, zeigte sich weiter aggressiv, leistete Widerstand und beschädigte dabei auch den Streifenwagen.<BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde in eine Sicherheitszelle der Quästur gebracht. Ihn erwartet nun ein Schnellverfahren.