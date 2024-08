Heftiger Familienstreit in Bozen: Polizei greift ein

Die Frau, die den Notruf alarmierte, erklärte den Polizisten, es hätte zum wiederholten Mal einen heftigen Streit mit ihrem Sohn gegeben, der mit ihr zusammenlebt. Er hätte sogar ein Messer geschwungen. Die Frau zeigte sich erschüttert von dem Geschehen, nicht zuletzt aufgrund der Anwesenheit ihrer beiden Eltern, die alles mit ansehen mussten.Der junge Mann hat sich nach dem Streit in die Garage zu seinem Auto begeben. Als er die Polizisten erblickte, hat er sich in sein Fahrzeug eingeschlossen und jeglichen Dialog mit den Beamten verweigert. Nach unzähligen Versuchen, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen und dem empathischen und geduldigen Vorgehen der Ordnungshüter gelang es ihnen schließlich, ihn zum Reden zu bringen.Der junge Mann bestätigte, dass es einen weiteren heftigen Streit mit seiner Mutter gegeben habe. Er hätte sich in einem verzweifelten Moment ein Küchenmesser geschnappt, sich ins Badezimmer eingeschlossen und gedroht, Suizid zu begehen.Schlussendlich ließ der Mann sich dazu überreden, aus dem Auto auszusteigen. Nach Rekonstruktion des Hergangs wurden die Familienmitglieder medizinisch und psychologisch versorgt.