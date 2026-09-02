„So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war brutal. Als ich das Unwetter mit der Hagelfront auf meinen Hof zukommen sah, ahnte ich nichts Gutes. Doch da war es schon zu spät, ich konnte rein gar nichts mehr tun, außer zuzusehen. Ich wusste ja, dass ich nur rund 50 Prozent meiner Apfelbäume mit Hagelschutz versehen habe.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354656_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch das Unwetter hat Falser rund 50 Prozent seiner gesamten Apfelernte verloren. Betroffen sind nahezu alle Bäume, die nicht mit Hagelschutznetzen versehen waren. Doch auch bei den geschützten Anlagen kam es zu erheblichen Schäden. „Teilweise wurden die Hagelnetze durch die enorme Last der großen Hagelmenge beschädigt und zum Einsturz gebracht“, sagt er. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei den Bäumen ohne Hagelschutz beträgt der Ernteausfall hingegen 100 Prozent. „Aktuell liegen viele Äpfel auf den Feldern. Der Hagel hat die Früchte regelrecht aufgeschlagen, sie sind praktisch alle offen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als sie am Boden liegen und verfaulen zu lassen. Selbst als Fallobst kann man sie nicht mehr verwenden, weil sie noch zu wenig Zucker entwickelt haben. Die Apfelernte hätte eigentlich erst in drei Wochen begonnen“, so der Bauer bestürzt. Bei den Weinreben sehe es ebenso schlecht aus. Die Schäden an den Trauben seien groß, es gäbe kaum noch Blätter an den Reben. Der Hagel habe alles heruntergeschlagen. „Wir hätten in den nächsten Tagen, spätestens aber in der kommenden Woche, mit der Traubenlese begonnen. Dass wir jetzt, kurz vor der Ernte, so große Einbußen hinnehmen müssen, ist besonders bitter“. <BR \/><BR \/>Auch bei vielen seiner Nachbarn sind die Schäden groß. „Bei einem befreundeten Bauern in Raas ist durch die enorme Last des Hagels die gesamte Hagelschutzanlage zusammengebrochen und hat die darunter stehenden Bäume umgerissen. Wie bei einem Dominoeffekt stürzte die gesamte Anlage in sich zusammen“, schildert er das Ausmaß des verheerenden Unwetters.