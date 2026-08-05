Ein nahe gelegener Campingplatz wurde geräumt, mehrere Straßen waren gesperrt. Den Löschmannschaften stünden „angespannte“ Stunden bevor, zitierte die Nachrichtenagentur ANP einen Sprecher der Verwaltung von Limburg. Wegen wechselnder Windböen müssten sie ihren Einsatz „ständig anpassen“.<BR \/><BR \/>ANP zufolge breiteten sich die Rauchwolken mit dem Wind Richtung Norden bis in die Nachbarprovinzen Gelderland, Overijssel und Friesland aus, auch Deutschland könne betroffen sein. Ausgebrochen war das Feuer am Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache. Zahlreiche europäische Länder sind derzeit mit Hitze, Dürre und Waldbränden konfrontiert.