Heftigste Schneefälle in New York seit Jahren

Der NHS-Meteorologe Matthew Wunsch sagte, New York stehe damit einer der heftigsten Schneefälle aller Zeiten bevor. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1869 war die Schneedecke im Central Park erst 8 Mal über 50 Zentimeter hoch. Der bisherige Schneerekord wurde im Jänner 2016 aufgestellt, als in 3 Tagen fast 70 Zentimeter Neuschnee fielen.Der NHS warnt für die gesamte Nordostküste der USA von Virginia bis Maine vor heftigem Schneefall und starkem Wind. Mehr als 1600 Flüge wurden gestrichen, die meisten an den Flughäfen in New York, Boston, Philadelphia und Washington.New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief bereits den Notstand aus. Straßen wurden für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen freigehalten, alle nicht notwendigen Fahrten untersagt. Da viele Menschen wegen der Corona-Pandemie ohnehin zu Hause arbeiten, waren auf den Straßen inmitten von dichtem Schneefall fast nur Räumfahrzeuge unterwegs.Auch alle Schulen blieben am Dienstag geschlossen, geplante Corona-Impfungen wurden verschoben. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo warnte vor einer „gefährlichen und lebensbedrohlichen Situation“.

