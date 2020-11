Heiliger Martin: So bastelt ihr eure eigene Laterne

Am morgigen Mittwoch findet, wie jedes Jahr am 11. November, das Fest des Heiligen Martin statt. Auch wenn es in diesem Jahr keine Laternen-Umzüge geben wird, sollen die Laternen dennoch gebastelt und ins Fenster gestellt werden, empfiehlt neben der Diözese auch der Katholische Familienverband KFS.