Die Brennerautobahn-Gesellschaft hat für den Reisetag zusätzliches Personal eingeplant, um bei Bedarf rasch eingreifen zu können. Dennoch appellieren die Behörden an alle Verkehrsteilnehmer, wenn möglich auf Alternativrouten auszuweichen oder die Fahrt auf eine andere Uhrzeit zu verlegen.<BR \/><BR \/>Nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf wichtigen Landesstraßen wird es eng: Auf der Pustertaler Staatsstraße wird ebenfalls ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen als an anderen Tagen erwartet.<BR \/><BR \/>Wer am heutigen Feiertag mit dem Auto unterwegs ist, sollte also ausreichend Zeit einplanen – und vor allem Geduld mitbringen.