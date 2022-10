Heinz Winkler ist tot

Vom Bauernhof in Afers in die Gourmettempel

„Ein ärmliches Leben“

Heinz Winkler im Jahr 2016 vor seiner Residenz „Heinz Winkler“ in Aschau am Chiemgau. - Foto: © sor

3 Michelin-Sterne bereits in den 1980er-Jahren

Waren gute Freunde: Die 2 Star-Köche Heinz Winkler (links) und Eckart Witzigmann (rechts). - Foto: © digital / Roman BABIRAD

Residenz „Heinz Winkler“

Winkler war laut mehreren Medienberichten am Freitagabend in seinem Haus in Aschau im Chiemgau in Bayern zusammengebrochen und anschließend ins Krankenhaus nach Rosenheim gebracht worden.Laut „Bild“-Zeitung soll beim Starkoch ein Multiorganversagen diagnostiziert worden sein. In der Nacht auf Samstag sollen die lebenserhaltenden Maschinen dann abgestellt worden sein, wie die „Bild“ berichtet.Nichts lag Heinz Winkler in seiner Kindheit ferner als Luxus und Gourmets. Auf einem Bergbauernhof in Afers bei Brixen als jüngstes von 11 Kindern aufgewachsen, wurde er gleich als Kleinkind mit der harten Realität konfrontiert: Seine Mutter wurde von einem Blitz erschlagen, als er 3 Jahre alt war. Bereits im Alter von 7 Jahren musste er als Knecht zum Bauernhof seines Onkels.„Es war ein ärmliches Leben, manchmal ein Kampf ums Überleben auf unserem Bauernhof“, schreibt Winkler in seiner Biografie. „Unsere Armut und auch den Verlust der Mutter haben wir vor allem zu Weihnachten gespürt. An jedem Weihnachtsfest rückten wir kleineren Kinder nah an die Wärme des Ofens in unserer Küche und hofften, dass es vielleicht kleine Geschenke für uns geben würde. Wir hofften in jedem Jahr vergebens.“ Und als er dann seinen Vater fragte, was er gerne geworden wäre, sagte dieser „Koch“. „Also gut, dann werde ich eben Koch“. Dies war der Beginn einer Erfolgsgeschichte.Winklers unvergleichliche Karriere begann 1963 mit gerade mal 14 Jahren mit einer Kochlehre im Bozner Hotel „Laurin“. Schon bald überzeugte er mit seinem kulinarischen Können in namhaften Restaurants in Deutschland, Frankreich, Italien und in der Schweiz.Mit 24 Jahren wurde er Chef de Cuisine im Schlosshotel Pontresina und im Kulm Hotel in St. Moritz. Anschließend suchte Heinz Winkler neue Wege und Herausforderungen und lernte unter anderem bei Meisterkoch Paul Bocuse die Nouvelle Cuisine kennen.Nach einigen Monaten bei Bocuse arbeitete Winkler als einfacher Koch im „Tantris“ in München. Als wenig später ein Nachfolger für Chefkoch Witzigmann gesucht wurde, meinte dieser: „Komm Heinz, mach du das.“Und Winkler wurde ein Star.Mit der höchsten Auszeichnung für einen Koch, den 3 Michelin-Sternen, war Heinz Winkler bereits Anfang der 1980er Jahre dekoriert worden. Damals arbeitete er noch als Küchenchef im legendären Gourmettempel „Tantris“ in München. Sein Freund, Jahrhundert-Koch Eckart Witzigmann (81), hatte es ihm beim Joggen erzählt: „Hast schon gehört? Du bekommst den dritten Stern.“ So weit, so top. Doch Winkler wollte noch mehr: Er wollte spätestens mit 50 sein eigener Chef sein.Und das ist ihm geglückt – mit 42 Jahren. Ab 1991 war der gebürtige Brixner, der zu den prägenden Figuren der deutschen Spitzenküche in den 1970er und 1980er Jahre gehörte, mehr als nur ein Spitzenkoch. Er war ein erfolgreicher Unternehmer mit seiner Residenz „Heinz Winkler“.Schnell gab sich die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur ein Stelldichein in Aschau. Die Residenz wurde immer mehr zu einem attraktiven Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt und 10 Jahre lang mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet.Nun ist Heinz Winkler gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.