Die Hoffnung, die seit elf Tagen vermissten Schwestern Sarah (12) und Alisya (16) wiederzufinden, richtet sich auf eine rote Haarspange. Das Accessoire, das nach Angaben der Ermittler Sarah gehört, wurde auf einem Wanderweg in der Nähe des Kinder- und Jugendheims von Civitella Alfedena entdeckt, aus dem die beiden Mädchen verschwunden waren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325781_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es handelt sich um die erste konkrete Spur seit dem Verschwinden der Schwestern. Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich deshalb nun verstärkt auf das Naturschutzgebiet La Camosciara in den Abruzzen, das sich in der Bergregion nahe der Einrichtung befindet.<BR \/><BR \/>Während Polizei und Rettungskräfte ihre Suche intensivieren, wächst die Sorge der Familie. Die Mutter der beiden Mädchen fürchtet inzwischen ein tragisches Ende. Der Vater hat unterdessen einen öffentlichen Aufruf an Lebensmittelgeschäfte in der Umgebung gerichtet. Da die zwölfjährige Sarah an Zöliakie leidet, bittet er darum, verdächtige Einkäufe von glutenfreien Produkten zu melden.