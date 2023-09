Heißer September: 6 Grad über dem Durchschnitt

Um das aktuelle Wetter einordnen zu können, empfiehlt die Weltmeteorologie Organisation (WMO) einen Vergleichszeitraum von 30 Jahren, der ursprünglich alle 30 Jahre erneuert wurde. Zuerst galt also als Referenzperiode 1931-1960, darauf folgte 1961-1990. Da in der Zwischenzeit aber die menschengemachte Klimaerwärmung einsetzte, begann man den 30-Jahre-Zeitraum alle 10 Jahre zu aktualisieren, also 1971-2000, 1981-2010 und aktuell gilt als Vergleichswert der Zeitraum 1991-2020.Wenn man also derzeit liest, dass ein Monat etwa „2 Grad wärmer als im Durchschnitt“ war, bezieht sich dies auf den Referenzzeitraum 1991-2020. Um hingegen den Klimawandel, also die vom Menschen verursachte globale Erwärmung der Erde, aufzuzeigen, muss man die aktuellen schon mit den „normalen“ Temperaturen vor dem Klimawandel vergleichen.In Bozen gibt es Temperaturaufzeichnungen bereits seit dem Jahr 1850. Und so hat Landesmeteorologe Dieter Peterlin die Jahresdurchschnittstemperaturen seit 1850 in Bezug gesetzt zum Jahrhundert-Mittelwert zwischen 1901 bis 2000 (siehe Grafik; auch wenn sich hier der Klimawandel zumindest in den letzten Jahrzehnten schon bemerkbar gemacht hat). Und eben dieser Vergleich zeigt das wahre Ausmaß der Erwärmung: Die Fieberkurve steigt.„Man sieht in der Grafik eindeutig auch in Südtirol den Anstieg der Temperaturen, da sind wir leider keine Ausnahme“, sagt Peterlin. Im Gegenteil, „im Alpenraum steigen die Temperaturen sogar fast doppelt so stark an wie im globalen Durchschnitt“. Und der Trend scheint sich noch zu beschleunigen: Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen: „In Bozen wurde eine Jahresmitteltemperatur von 14,3 Grad Celsius gemessen, das sind 0,2 Grad über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahre 2018“, erläutert Peterlin. Wo sich 2023 einreihen wird, lässt sich noch nicht sagen.Doch eines steht jetzt schon fest: 2023 weist mit der am 4. Juli gemessenen durchschnittlichen globalen Temperatur von 17,18 Grad einen neuen Rekordwert auf: Der 4. Juli ist nach vorläufigen Daten der bisher heißeste erfasste Tag weltweit. „Der aktuelle Klimawandel ist menschengemacht, das ist schon seit längerem wissenschaftlicher Konsens der durch unzählige Studien, Untersuchungen und Daten belegt ist“, betont Peterlin. „Mittlerweile geht es nur mehr um die Frage der Details, wie schnell erhöhen sich die Temperaturen in Zukunft und wo am meisten, wie genau verstärken sich Extremereignisse, was sind die Kipppunkte usw. “, sagt er.Da tröstet es wenig, dass die Schwitzerei im Moment fürs Erste vorbei ist: Heute ist noch einmal mit Temperaturen bis zu 32 Grad zu rechnen. „Ab Mitte der Woche kühlt es dann ein paar Grad ab. Ein richtiger Kälteeinbruch ist aber nicht in Sicht, vielmehr passen sich die Temperaturen einfach der Jahreszeit an“, weiß Peterlin.