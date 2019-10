Durch unsachgemäße Verbrennung werden vor allem Feinstaub und gesundheitsschädliche Kohlenwasserstoffe freigesetzt.





Speziell in Orten mit vielen kleinen, händisch betriebenen Holzöfen, in denen häufig ausgeprägte Inversionslagen vorkommen, treten erhöhte Schadstoffkonzentrationen in der Luft auf, welche zum Teil auch über den gesetzlichen Zielwerten liegen.Mit der Kampagne „Heizen mit Holz… aber richtig!“ gibt die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutzeine konkrete Anleitung für das richtige Heizen mit Holz und informiert über die Auswirkung einer schlechten Holzverbrennung auf die Gesundheit und Umwelt.Im Oktober und November finden übrigens mehrere Vorträge und Vorführungen in Bezug auf sachgemäße Holzfeuerung statt.In Mals etwa findet am Mittwoch, 16. Oktober im Rahmen des „Gollimarktes“ um 10, 11, 12 und 14 Uhr die Vorführung der richtigen Holzfeuerung vor der Gemeinde statt.In Kaltern findet die Vorführung der richtigen Holzfeuerung am Mittwoch, 23. Oktober am Vormittag um 9 und 10 Uhr vor der Mittelschule im Rahmen der Veranstaltung „Tag des Handwerks“ statt. Der Vortrag „Richtig heizen mit Holz“ findet um 20 Uhr im KUBA, Bahnhofstraße statt.In Lüsen hingegen findet die Vorführung der richtigen Holzfeuerung am Montag, 4. November am Vormittag um 10 und 11 im Schulhof der Grundschule Lüsen statt. Der Vortrag „Richtig heizen mit Holz“ findet um 19.30 Uhr im Saal der Feuerwehr von Lüsen statt.

