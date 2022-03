Helfen auch Sie den Krieg zu beenden – Anonymous erklärt wie

Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Propaganda und Lügen sind ein bewährtes Mittel, um ein Volk für einen sinnlosen Krieg zu überzeugen. Das russische Staatsfernsehen und viele Medien leisten dabei ganze Arbeit: Sie informieren das russische Volk über die Sicht der Dinge der russischen Machthaber und verkaufen den völkerrechtswidrigen Krieg als einen Befreiungskrieg gegen ein „Nazi-Regime“, wie Putin und seine Genossen die ukrainische Regierung gerne nennen.Immer mehr Menschen gehen aber auch in Russland auf die Straße, um gegen den Angriff auf die Ukraine zu protestieren. Auch sie wollen den Frieden und halten nichts von ihrer Regierung. Leider sind sie noch eine Minderheit, da viele Russen nicht Zugang zu freien Medien haben.Auf Twitter erklärt die Hacker-Gruppe Anonymous, wie man das russische Volk informieren und zu mehr Protest bewegen könnte: „Geht auf Google Maps und dann auf Russland. Sucht euch ein Restaurant oder Unternehmen aus und schreibt eine Rezension über das, was gerade in der Ukraine passiert.“Wer kein Russisch kann, findet auf Twitter schon geschriebene Rezensionen, die man kopieren kann und in die gewünschte Seite einfügen kann. Viele Menschen auf Twitter sind auch bereit, Ihren persönlichen Text zu übersetzen.Ein Beispiel für eine Rezension: „Es war gut! Doch Putin hat uns mit dem Einmarsch in die Ukraine die Stimmung verdorben. Rebelliert gegen euren Diktator, hört auf, unschuldige Menschen zu töten! Ihre Regierung belügt Sie.“

teo