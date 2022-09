Helfen ohne Grenzen feiert 20-jähriges Bestehen

In den vergangenen 20 Jahren hat Helfen ohne Grenzen knapp 8,7 Millionen Euro in die Hilfsprojekte investiert. Es wurde 54.116 Kindern der Schulbesuch ermöglicht und dafür wurden Tonnen von Schulmaterialien eingekauft und ausgeliefert.4,8 Millionen gesunde Mahlzeiten wurden in den letzten 20 Jahren gekocht und verteilt. Allein in den vergangenen 10 Jahren wurden fast 100 Jugendliche zu Rays-of-Youth Jugendleitern ausgebildet, die dann ihrerseits mehr als 55.000 Menschen in Thailand und Myanmar mit ihrer Sensibilisierungsarbeit erreicht haben.Helfen ohne Grenzen hat lebensnotwendige Notfallhilfe geleistet, sanitäre Anlagen in Myanmar errichtet und 24.166 Schuluniformen verteilt. Der Verein hat Feste gefeiert, aber auch Rückschläge eingesteckt, glückliche und traurige Momente erlebt.Aber nie haben sie aufgehört an das zu glauben, was sie tun: Nämlich Bildung als Waffe gegen Armut, Diskriminierung und Gewalt einzusetzen und Kindern und Jugendlichen in Not, völlig unabhängig von Religion, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit den Schulbesuch zu ermöglichen.„Zum 20-jährigen Bestehen dankt Helfen ohne Grenzen allen Unterstützern für die Treue und das Vertrauen. Einem speziellen Menschen gebührt ein besonderer Dank: Benno Röggla. Danke Benno, dass du vor 20 Jahren Helfen ohne Grenzen gegründet hast und den Samen für so viel Gutes gesät hast. Wir machen weiter.“