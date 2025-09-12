Seit fast drei Monaten fehlt vom Bozner Hotelmanager Thomas Grumer jede Spur. Der 42-Jährige war im April nach Ibiza gezogen, um dort im Hotel Bless in Cala Nova zu arbeiten. <BR \/><BR \/>Am 16. Juni war er zuletzt gesehen worden, seither gilt er als vermisst. Zwei Tage zuvor hatte ihm sein Arbeitgeber mitgeteilt, dass sein Vertrag nicht verlängert werde. Familie und Freunde hätte diese Entscheidung zwar überrascht, sei aber nicht als dramatisch wahrgenommen worden.<h3>\r\n„Mit Thomas ist ein Teil unserer Jugend verschwunden“<\/h3>Am vergangenen Mittwochabend hat nun auch die bekannte Sendung „Chi l’ha visto?“ auf RaiTre den Fall aufgegriffen. „Ein Freund“, so begann die Moderatorin Federica Sciarelli, „sagt uns: In Bozen war Thomas sehr bekannt, von allen geschätzt. Mit seinem Verschwinden scheint es, als sei ein Teil unserer wunderschönen Jugend verschwunden. Wir leiden sehr darunter, wir hoffen auf eure Hilfe.“<BR \/><BR \/>Um den Appell der Familie einzuleiten, erinnerte die Moderatorin dann an die jüngsten Entwicklungen in dem Vermisstenfall: Grumer hatte auf Ibiza einen Motorroller gemietet, der kürzlich in Cala Llonga gefunden wurde – doch von ihm selbst fehlt jede Spur. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verschwundener-bozner-auf-ibiza-motorroller-von-thomas-grumer-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben berichtet.<\/a><h3>\r\nDringende Bitte um Hinweise<\/h3>Besonders eindrücklich war der Auftritt seiner Schwester Viktoria, die sich mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit wandte: „Mein Bruder war seit April auf Ibiza. Anfangs hatten wir regelmäßigen Kontakt, aber seit dem 14. oder 15. Juni haben wir nichts mehr von ihm gehört.“<BR \/><BR \/>Über die Sendung bat sie um Mithilfe, um die letzten Spuren zu rekonstruieren: „Wir wissen, dass er seine Freizeit gerne in der Gegend von Cala Llonga verbracht hat, genau dort, wo auch der Roller gefunden wurde. Wir bitten als Familie um Hilfe, um weitere Zeugen zu finden oder Menschen, die zufällig dort Urlaub gemacht haben, damit wir zusätzliche Informationen erhalten können.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210746_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Moderatorin Sciarelli betonte in der Sendung, dass sich gerade in dieser Zeit viele Italiener auf der Baleareninsel aufhalten – potenzielle Zeugen, die entscheidende Informationen liefern könnten.<h3>\r\nSpurlos verschwunden<\/h3>Die Sorge in der Heimat wächst. Mitte Juli schlug Grumers Familie erstmals Alarm, nachdem sämtliche Anrufe und Nachrichten unbeantwortet blieben. Der 42-Jährige, etwa 1,60 Meter groß, mit dunklen Haaren und braunen Augen, ist in Südtirol vielen bekannt. Auf seinen Social-Media-Kanälen hatte er sich zuletzt vor mehreren Monaten gemeldet.<BR \/><BR \/>Nach Stationen in Kastelruth und Dubai hatte Grumer im Frühjahr auf Ibiza einen neuen Abschnitt seines Berufslebens begonnen. Die Gastronomie war seine große Leidenschaft.