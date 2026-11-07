Die Umweltorganisation WWF Trentino Südtirol fordert in einer Aussendung, dass die Flüge gezählt werden und ihre Zahl geregelt wird, damit ein Verbot, das auf dem Papier längst besteht, überprüfbar wird. <BR \/><BR \/>Besucherströme und Großprojekte belasten laut dem WWF die Natur. Aus diesem Grund sei er überzeugt, dass diese Belastungen mit klaren Vorschriften geregelt werden müssten, ohne dabei zu vergessen, dass eine Regel nur dann wirkt, wenn jemand ihre Einhaltung überprüft. <BR \/><BR \/>Das habe nichts mit Misstrauen gegenüber den Menschen zu tun, sondern sei eine Tatsache und eine Erfahrung: Der Fall der Helikopter beweise es: Das Verbot des Tiefflugs über den Naturparken gelte seit fast 30 Jahren, doch offenbar werde es nicht verlässlich durchgesetzt. Trotz offenkundiger Verstöße sei im vergangenen Jahr keine einzige Strafe verhängt worden. „Der Naturschutz stirbt an Schweigen und Achtlosigkeit: Darum braucht es Daten, Monitoring und Strafen, die tatsächlich verhängt werden“, heißt es in der Aussendung.